Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) а) По первому невольному движению, которое она делала, увидев меня,я замечал, что она радуетя моему приходу б) Мне казалось, судя по направл...
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Помогите пожалуйста, выделить грамматическую основу (слишком тупая чтобы сообразить) а) По первому невольному движению, которое она делала, увидев меня,я замечал, что она радуетя моему приходу б) Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя в) Когда же он изредка приходил в отпуск, то Аглая Федоровна с вечера субботы до вечера воскресенья выговаривала ему о том, каковы бывают дурные мальчики и какими должны быть хорошие мальчики г) Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал Умоляю помогитеее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Она делала, я замечал, она радуется. б) Собака гонит, я побежал. в) Он приходил, Аглая Федоровна выговаривала, мальчики бывают, мальчики должны. г) Глаза следили, я собирался, он не высказывал.
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