Точка О - центр вписанной в треугольник АВС окружности найти угол С ,если угол АОВ ??авен 128 градусам

Геометрия

Точка О - центр вписанной в треугольник АВС окружности найти угол С ,если угол АОВ ??авен 128 градусам

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