Помогите пожалуйста! Голос баритона звучит в пределах частот от 110 Гц до 400 Гц. Определите соответствующие длины звуковых волн.

Физика
Помогите пожалуйста! Голос баритона звучит в пределах частот от 110 Гц до 400 Гц. Определите соответствующие длины звуковых волн.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://znanija.com/task/20959064 помогите, пожалуйста! заранее огромное спасибо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Система уравнений При каком значегии параметра a система (на фото) имеет решения?
Ответить
Физика
Пожалуйста, помогите! Срочно надо! Кто еще в силах думать? 75 баллов! объясните, только развернутым ответом! 1 или 2!
Ответить
Русский язык
Образуют форму именительного падеж множественного числа маляр, договор почерк шофёр офицер очередь директор профессор тренер госпиталь
Ответить
Алгебра
У кого получится решить? Корень х = 3
Ответить
История
А можешь написать театр военных действий ?
Ответить