Помогите пожалуйста! Голос баритона звучит в пределах частот от 110 Гц до 400 Гц. Определите соответствующие длины звуковых волн.
Физика
Помогите пожалуйста! Голос баритона звучит в пределах частот от 110 Гц до 400 Гц. Определите соответствующие длины звуковых волн.
Ответ(ы) на вопрос:
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Http://znanija.com/task/20959064 помогите, пожалуйста! заранее огромное спасибо
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