Помогите пожалуйста! Голос баритона звучит в пределах частот от 110 Гц до 400 Гц. Определите соответствующие длины звуковых волн.

Физика

Помогите пожалуйста! Голос баритона звучит в пределах частот от 110 Гц до 400 Гц. Определите соответствующие длины звуковых волн.

Автор: Гость