Образуют форму именительного падеж множественного числа маляр, договор почерк шофёр офицер очередь директор профессор тренер госпиталь
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Образуют форму именительного падеж множественного числа маляр, договор почерк шофёр офицер очередь директор профессор тренер госпиталь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
малярЫ, догово рЫ почеркИ шофёрЫ офицерЫ очередИ директорА профессорА тренерЫ госпиталИ
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