Образуют форму именительного падеж множественного числа маляр, договор почерк шофёр офицер очередь директор профессор тренер госпиталь

Русский язык
Образуют форму именительного падеж множественного числа маляр, договор почерк шофёр офицер очередь директор профессор тренер госпиталь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
малярЫ, догово рЫ почеркИ шофёрЫ офицерЫ очередИ директорА профессорА тренерЫ госпиталИ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтакс.разбор предложения плиз,очень надо Зерна успели до холодов прорасти и п??днять над землёй кустики нежных зелёных листьев.
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста! Голос баритона звучит в пределах частот от 110 Гц до 400 Гц. Определите соответствующие длины звуковых волн.
Ответить
Алгебра
Система уравнений При каком значегии параметра a система (на фото) имеет решения?
Ответить
Физика
Пожалуйста, помогите! Срочно надо! Кто еще в силах думать? 75 баллов! объясните, только развернутым ответом! 1 или 2!
Ответить
Русский язык
Образуют форму именительного падеж множественного числа маляр, договор почерк шофёр офицер очередь директор профессор тренер госпиталь
Ответить