А можешь написать театр военных действий ?

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Театр военных действий (ТВД) — часть мирового пространства, включая космическое[1], в пределах которого развёртываются группировки (формирования) Вооружённых Сил (ВС) государства, коалиции государств и могут вестись военные действия. Имеет направления и районы (зоны). Ранее в России, перед Первой мировой войной, территория для развёртывания и размещения Действующей армии, называлась «театром военных действий»[2]. Дисциплина в военном деле России изучающая театры военных действий называется Военная география[3]. Англосаксонское военное дело театр военных действий классифицирует (определяет) как формирование, в отличие от русского как территории или места военных действий. В просторечном употреблении называется фронтом.