Возраст Блуднева из рассказа А.П. Чехова "Лошадиная фамилия"(хотябы примерный)

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Рассказ "Лошадиная фамилия" написан в 1885 году. Булдеев по рассказу отставной генерал-майор. Указом Николая I от 6 декабря 1827 назначалась пенсия офицерам по выслуге: Полная пенсия назначалась при выслуге в 35 лет. Прослужившим от 30 до 35 лет определялось 2/3 полного оклада, от 20 до 30 лет — 1/3 полного оклада. Если предположить, что служить Булдеев начал в 20 лет, то, видимо, ему было за 40 или за 50 лет. Точнее сказать сложно.