Помогите плиз!!! Представьте в виде десятичной дроби с точностью до 0,01. 1) 5:11 2) 5це??ых 6:7 3) 3:13 4) 4целых 8:11

Алгебра

Помогите плиз!!! Представьте в виде десятичной дроби с точностью до 0,01. 1) 5:11 2) 5це??ых 6:7 3) 3:13 4) 4целых 8:11

Автор: Гость