Помогите плиз!!! Представьте в виде десятичной дроби с точностью до 0,01. 1) 5:11 2) 5це??ых 6:7 3) 3:13 4) 4целых 8:11
Алгебра
Помогите плиз!!! Представьте в виде десятичной дроби с точностью до 0,01. 1) 5:11 2) 5це??ых 6:7 3) 3:13 4) 4целых 8:11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/100 , 5/11 , 5 6/7 , 3/13 , 4 8/11
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