Могут ли d-электроны находиться на втором энергетическом уровне? Желательно с поя??нением.

Химия
Могут ли d-электроны находиться на втором энергетическом уровне? Желательно с поя??нением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не могут. Есть определенная формула: 1S^2 - 2S^2 2P^6 - 3S^2 3P^6 3D^10 D-электроны находятся всегда на третьем энергетическом уровне.
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