в магазине конц товаров продаются 84 ручки из них 22 красных 9 зеленых 41 фиолетовая остальные синие и черные их поровну . Найдите вероятность того что случайно выбраннвя в этом магазине ручка будет красной или фиолетовой

Алгебра

в магазине конц товаров продаются 84 ручки из них 22 красных 9 зеленых 41 фиолетовая остальные синие и черные их поровну . Найдите вероятность того что случайно выбраннвя в этом магазине ручка будет красной или фиолетовой

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