Закончите предложения. характер питания у животных является важнейшим признаком это- го царства живых организмов, В отличие от грибов и большинства бактерий животные пищу не всасывают, а По способу добывания пищи различают груп...

Биология

Закончите предложения. характер питания у животных является важнейшим признаком это- го царства живых организмов, В отличие от грибов и большинства бактерий животные пищу не всасывают, а По способу добывания пищи различают группы животных(по объ- екту питания) усвоенная пища расходуется животными на

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