Напишите, пожалуйста, ваш комментарий к фразе Ю.Шнейдер:Свидетелей стало труднее ??овить, чем преступников.
Право
Напишите, пожалуйста, ваш комментарий к фразе Ю.Шнейдер:Свидетелей стало труднее ??овить, чем преступников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая часть свидетелей напугана рассправой, то есть. что с ними расправятся преступники, и свидетели стараются себя не выдавать
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