Помогите плиз все это !!

Математика
Помогите плиз все это !!
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Гость:
Хай щастить!!!! Відповідь на фото
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