Вычислить максимальный обьём, который может прореагировать с бутодиеном-1,3 масса?? 15г.
Химия
Вычислить максимальный обьём, который может прореагировать с бутодиеном-1,3 масса?? 15г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C4H6+2Cl2=C4H6Cl4 n(Cl2)=2n(C4H6)=2*15г/54(г/моль)≈0,556 моль V(Cl2)=0,556 моль*22,4дм3/моль≈12,45 дм^3
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