Как можно разделить сказку о царе салтане на 5 частей

Литература
Как можно разделить сказку о царе салтане на 5 частей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.царь Салтан выбирает жену 2. Подмена грамоты гонца 3. Морское путешествие царицы и Гридона  4. Чудеса на острове Буяне  5. Встреча Салтана с семьей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть скласти речення з фразеологізмом нуль без палички ( в значенні нічого ??е вартий)
Ответить
Математика
Крыша покрыта одинаковыми листами кровли,которые уложили в 8 рядов (снизу вверх).К??ждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 0,1 соей ширины.Ка...
Ответить
География
Сочинение на тему"человек хозяин планеты"полтора листа! умоляю!!!
Ответить
Геометрия
Дана геометрическая прогрессия (bn) для которой b5=15, b8=-405 . Найдите знаменатель прог??ессии
Ответить
Математика
Ответ на задачу Серый волк спрятал от козлят в корзине большой квадрат, вырезанны?? из бумаги. Пришел первый козленок, достал квадрат разрезал его ...
Ответить