Как можно разделить сказку о царе салтане на 5 частей
Литература
Как можно разделить сказку о царе салтане на 5 частей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.царь Салтан выбирает жену 2. Подмена грамоты гонца 3. Морское путешествие царицы и Гридона 4. Чудеса на острове Буяне 5. Встреча Салтана с семьей
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