Ответ на задачу Серый волк спрятал от козлят в корзине большой квадрат, вырезанны?? из бумаги. Пришел первый козленок, достал квадрат разрезал его на 4 квадрата и положил все 4 снова в корзину. Потос пришел 2 козленок достал од...
Математика
Ответ на задачу Серый волк спрятал от козлят в корзине большой квадрат, вырезанны?? из бумаги. Пришел первый козленок, достал квадрат разрезал его на 4 квадрата и положил все 4 снова в корзину. Потос пришел 2 козленок достал один из квадратов разрезвл его на 4 квадрата и положил все 4 снова в корзину. Потом пришел 3 козленок... ТОже самое проделали вме остальные козлята. Сколько квадратов лежало в корзине после того как ушел 7 козленок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 к. 4 квадрата 2 к. (4-1)+4=7 3 к. (7-1)+4=10 4 к. (10-1)+4=13 5 к.(13-1)+4=16 6 к. (16-1)+4=19 7 к. (19-1)+4=22 Ответ: 22 квадрата.
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