Ответ на задачу Серый волк спрятал от козлят в корзине большой квадрат, вырезанны?? из бумаги. Пришел первый козленок, достал квадрат разрезал его на 4 квадрата и положил все 4 снова в корзину. Потос пришел 2 козленок достал од...

Математика

Ответ на задачу Серый волк спрятал от козлят в корзине большой квадрат, вырезанны?? из бумаги. Пришел первый козленок, достал квадрат разрезал его на 4 квадрата и положил все 4 снова в корзину. Потос пришел 2 козленок достал один из квадратов разрезвл его на 4 квадрата и положил все 4 снова в корзину. Потом пришел 3 козленок... ТОже самое проделали вме остальные козлята. Сколько квадратов лежало в корзине после того как ушел 7 козленок?

Автор: Гость