ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!! ПОЖАЙЛУСТА Типы нуклеиновых кислот Функции нуклеиновых кислот А. ДНК Б.иРНК В.тРНК Г.рРНК 1.Структурня:входят в состав субъедениц рибосом 2.Энергетическая 3.Кодирование, хранение наследствен...
Биология
ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!! ПОЖАЙЛУСТА Типы нуклеиновых кислот Функции нуклеиновых кислот А. ДНК Б.иРНК В.тРНК Г.рРНК 1.Структурня:входят в состав субъедениц рибосом 2.Энергетическая 3.Кодирование, хранение наследственной информации 4.Транспорт аминокислотных остатков к месту синтеза белковой молекулы 5. передача наследственной информации от ядра к месту синтеза белковой молекулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Г, 3А, 4В, 5Б. А вот насчёт энергетической функции как то непонятно....
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