Есть известная поговорка: Наш пострелять везде посмел. А что значит в ней слово по??трел?
Русский язык
Есть известная поговорка: Наш пострелять везде посмел. А что значит в ней слово по??трел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Озорник, сорванец. Добавляю 20 символов чтобы объяснить всё :D
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