Объясните почему так пишется и скажите как называется правило: на солнышкЕ киваЕт
Русский язык
Объясните почему так пишется и скажите как называется правило: на солнышкЕ киваЕт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СолнышкЕ - правило склонения существительных среднего рода в предложном падеже. КиваЕт - правило склонения глаголов первого спряжения.
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