Прошу!Умоляю!На завтра срочно надо! Твор на тему: Разумное общество!!! Даю 50 баллов!!!

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Современное общество несовершенно. Это касается как России, так и других стран. В нём масса ненормального во всех сферах - от глобальной политики до обыденной жизни. В нём немало людей, которые преследуют эгоистические, низменные цели, пренебрегая моральными нормами, законом и справедливостью, причиняя вред и страдания остальным. Ещё больше в нём людей, которые молчаливо наблюдают ненормальные, аморальные явления, не будучи способны разобраться в происходящем и дать им адекватной оценки, либо вовлекаются во вредные для общества действия кем-то, кто ими манипулирует. Многие действия, явно ненормальные, несправедливые, противоречащие здравому смыслу совершаются открыто, на глазах у всех, откровенно продавливаясь их инициаторами. Многие негативные явления в обществе существуют длительное время или постоянно и не находится тех, кто с ними бы справился. Я считаю, что первопричиной всех проблем в обществе является неразумность, которая может быть устранена. Люди могут начать поступать разумно и правильно, задумываясь и над собственными решениями и над тем, что наблюдают вокруг себя, адекватно оценивая, исправляя и пресекая какие-то ненормальные проявления. Они могут начать жить, уважая себя и других людей, вместо того, чтобы следовать эмоциональным импульсам, низменным желаниям, примитивным инстинктам, нанося вред и доставляя проблемы и себе и тем, кто их окружает. Они могут установить и поддерживать справедливый и разумный порядок в обществе, вместо того, чтобы создавать условия для злоупотреблений, предательства общественных интересов, проведения глупой, антинародной политики. Общество может быть устроено так, что иметь более высокий статус и попадать на руководящие должности будут люди, искренне желающие принести обществу пользу, выделяющиеся своими знаниями, личными качествами и способностями, а не беспринципные, эгоистичные, угождающие начальству. Для решения данной задачи - внедрения разумного мировоззрения и принципов разумного общества .Поскольку людей, способных самостоятельно мыслить и готовых что-то делать для преобразования общества, мало. Пока мыслящие люди разобщены и предпочитают думать лишь о личных проблемах, неразумность торжествует и будет торжествовать, но если мы объединимся, то победим.