Fe + HNO3(к) --gt; Fe(NO3) + NO3 + H2O. Расставьте коэффиценты методом электронного баланса
Химия
Fe + HNO3(к) --gt; Fe(NO3) + NO3 + H2O. Расставьте коэффиценты методом электронного баланса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe + 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2 +3H2O Fe (0) - 3e = Fe (+3) | 1 N (+5) + 1e = N (+4) | 3
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