Что такое скифськи курганы,завирный стыль

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Курганом обычно принято называть надмогильную насыпь из земли или камня, чаще всего полушаровидной формы. Обычай сооружать курганы у скотоводческих племен возник еще в эпоху энеолита и существовал на протяжении всего бронзового века, отражая патриархальный культ, который все время усложнялся. Как известно скифы делали курганы на местах своего проживания.