Тканей нет: а) у майского жука в) у лягушки б) у бактерии, вызывающей дизентерию г) у можжевельника. Тканей нет: а) у одноклеточной водоросли хламидомонады; б) у тростника; в) у яблони; г) у белки-летяги. У вируса грипп...

Биология
Тканей нет: а) у майского жука в) у лягушки б) у бактерии, вызывающей дизентерию г) у можжевельника. Тканей нет: а) у одноклеточной водоросли хламидомонады; б) у тростника; в) у яблони; г) у белки-летяги. У вируса гриппа: а) есть механическая ткань; в) нет тканей; б) есть покровная ткань; г) есть образовательная ткань.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)-1 а)-2 в)-3 надеюсь правильно
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