Тканей нет: а) у майского жука в) у лягушки б) у бактерии, вызывающей дизентерию г) у можжевельника. Тканей нет: а) у одноклеточной водоросли хламидомонады; б) у тростника; в) у яблони; г) у белки-летяги. У вируса грипп...

Биология

Тканей нет: а) у майского жука в) у лягушки б) у бактерии, вызывающей дизентерию г) у можжевельника. Тканей нет: а) у одноклеточной водоросли хламидомонады; б) у тростника; в) у яблони; г) у белки-летяги. У вируса гриппа: а) есть механическая ткань; в) нет тканей; б) есть покровная ткань; г) есть образовательная ткань.

Автор: Гость