Тканей нет: а) у майского жука в) у лягушки б) у бактерии, вызывающей дизентерию г) у можжевельника. Тканей нет: а) у одноклеточной водоросли хламидомонады; б) у тростника; в) у яблони; г) у белки-летяги. У вируса грипп...
Биология
Тканей нет: а) у майского жука в) у лягушки б) у бактерии, вызывающей дизентерию г) у можжевельника. Тканей нет: а) у одноклеточной водоросли хламидомонады; б) у тростника; в) у яблони; г) у белки-летяги. У вируса гриппа: а) есть механическая ткань; в) нет тканей; б) есть покровная ткань; г) есть образовательная ткань.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)-1 а)-2 в)-3 надеюсь правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
ВРОДЕ ЭТО РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ПОМОГИТЕ в магазине конц товаров продаются 84 ручки из них 22 красных 9 зеленых 41 фиолетовая остальные синие и черны...
Физика
Математика
1.Вычеслить пределы a) limx→4 (7x-10)/(3x+12) b) limx→2(x²-5x+6)/(x²-6x+8) c) limx→∞(15x²-3x+5)/(8x²-9x+1) d) limx→9(3-√x)/(4-√(2x-2))