Чи можливо щоб група крові дитини не повторювала ані материнську ані батьківську

Гость: Гость:

Дитина не завжди успадковує групу крові батьків. Якщо у обох батьків І група крові, у дитини може бути тільки І група крові.Якщо у батьків І та ІІ група крові, у дитини може бути І або ІІ група крові.Якщо у батьків І та ІІІ група крові, у дитини може бути І або ІІІ група крові.Якщо у батьків І та ІV група крові, у дитини може бути ІІ або ІІІ група крові.Якщо у обох батьків ІІ група крові, у дитини може бути І або ІІ група крові.Якщо у батьків ІІ та ІІІ група крові, у дитини може бути І, ІІ, ІІІ або ІV група крові.Якщо у батьків ІІ та ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.Якщо у обох батьків ІІІ група крові, у дитини може бути І або ІІІ група крові.Якщо у батьків ІІІ та ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.Якщо у обох батьків ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.