Чи можливо щоб група крові дитини не повторювала ані материнську ані батьківську
Биология
Чи можливо щоб група крові дитини не повторювала ані материнську ані батьківську
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дитина не завжди успадковує групу крові батьків. Якщо у обох батьків І група крові, у дитини може бути тільки І група крові.Якщо у батьків І та ІІ група крові, у дитини може бути І або ІІ група крові.Якщо у батьків І та ІІІ група крові, у дитини може бути І або ІІІ група крові.Якщо у батьків І та ІV група крові, у дитини може бути ІІ або ІІІ група крові.Якщо у обох батьків ІІ група крові, у дитини може бути І або ІІ група крові.Якщо у батьків ІІ та ІІІ група крові, у дитини може бути І, ІІ, ІІІ або ІV група крові.Якщо у батьків ІІ та ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.Якщо у обох батьків ІІІ група крові, у дитини може бути І або ІІІ група крові.Якщо у батьків ІІІ та ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.Якщо у обох батьків ІV група крові, у дитини може бути ІІ, ІІІ або ІV група крові.
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