Розчин натрій броміду з масовою часткою солі 10% застосовують при розладі нервової системи. Обчисліть масу натрій броміду в ампулі, що містить 10 г даного розчину

Химия

Розчин натрій броміду з масовою часткою солі 10% застосовують при розладі нервової системи. Обчисліть масу натрій броміду в ампулі, що містить 10 г даного розчину

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