Розчин натрій броміду з масовою часткою солі 10% застосовують при розладі нервової системи. Обчисліть масу натрій броміду в ампулі, що містить 10 г даного розчину
Химия
Розчин натрій броміду з масовою часткою солі 10% застосовують при розладі нервової системи. Обчисліть масу натрій броміду в ампулі, що містить 10 г даного розчину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень простая задача. m(NaBr)=10г*0,1=1 грамм.
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