Помогите пожалуйста с задачей по физике номер 8.23 ПРОШУ ОЧЕНЬ НАДО
Физика
Помогите пожалуйста с задачей по физике номер 8.23 ПРОШУ ОЧЕНЬ НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём массу этого камня: m=Fтяж/g=6 кг(если g=10 H/кг) Переведём объём камня в м3=0,0015 м3 Теперь найдём плотность: ро=m/V=6/0,0015=4000 кг/м3
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