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Х=х/6+х/12+х/7+5+х/2+4
Математика
Х=х/6+х/12+х/7+5+х/2+4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=(14х+7х+12х+42х)/84 + 9 x-(75/84)x=9 (9/84)x=9 9*84=9x x=84
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