Как составить 6 придложений на основе словасачитании
Русский язык
Как составить 6 придложений на основе словасачитании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно хорошо относиться к родному языку ед.ч. Д.п. Не все умеют говорить на русском языке ед.ч. П.п. В много национальной стране много языков. ед.ч. П.п. Мы гордимся своим государственным языком. ед.ч. Т.п. В нашей стране много разных нородов. мн.ч. Р.п. Главная ценность нашей страны-великий и могучий народ! ед.ч. И.п.
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