Долго не слушая - недолго слушая Это одно и тоже или как? По смыслу похожи?
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Долго не слушая - недолго слушая Это одно и тоже или как? По смыслу похожи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот на пример, недолго слушая маму, она все таки пошла в клуб, а долго не слушая прилив моря, он захотел поехать к морю. Значит это не одно и тоже
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