1. У растений из образовательной ткани почти целиком состоит: а) лист в) зародыш б) корень г) стебель
Биология
1. У растений из образовательной ткани почти целиком состоит: а) лист в) зародыш б) корень г) стебель
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Гость:
Корень....................................
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