Как учили детей в средние века Где учили детей в средние века
История
Как учили детей в средние века Где учили детей в средние века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю их учили на дому гувернантки или сами родители давали образование(это не точно)
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