Перевод какого из этих русских слов начинается в белорусском языке с буквы с? смешивалась смирилась сменялось смягчалось смеялась

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Перевод какого из этих русских слов начинается в белорусском языке с буквы с? смешивалась смирилась сменялось смягчалось смеялась

Автор: Гость