Перевод какого из этих русских слов начинается в белорусском языке с буквы с? смешивалась смирилась сменялось смягчалось смеялась

Русский язык
Перевод какого из этих русских слов начинается в белорусском языке с буквы с? смешивалась смирилась сменялось смягчалось смеялась
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Гость:
В переводе с русского на белорусский смеялась начинается на букву с
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