Заполни таблицу ,,питание животных,, Please
Биология
Заполни таблицу ,,питание животных,, Please
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лев -> млекопитающие средних размеров-> хищник дикий кабан - желуди, шишки, личинки, грызуны, падаль. - всеядный куница -> грызунами, мелкими птицами и птичьими яйцами - хищник землеройка -> насекомых, их личинок и дождевых червей,лягушек, ящериц, детёнышей мелких грызунов - всеядная
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