Заполни таблицу ,,питание животных,, Please

Биология
Заполни таблицу ,,питание животных,, Please
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лев -> млекопитающие средних размеров-> хищник дикий кабан - желуди, шишки, личинки, грызуны, падаль. - всеядный куница -> грызунами, мелкими птицами и птичьими яйцами - хищник  землеройка ->   насекомых, их личинок и дождевых червей,лягушек, ящериц, детёнышей мелких грызунов - всеядная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. 5905-27x=316
Ответить
Математика
Сколько3456113-245144
Ответить
История
Основні підсумки та наслідки першої світової війни
Ответить
Математика
В 3 банки с надписями "мед" , " варенье" и "мед" или " варенье" налили джем, мед и варень??. Все надписи оказались неправильными. Что налили в банк...
Ответить
Русский язык
Какое произведения выбрать для сочинение по направлению "Победа и поражение" или "Честь и бесчестие" помогите ПЖ
Ответить