Заполни таблицу ,,питание животных,, Please

Гость: Гость:

Лев -> млекопитающие средних размеров-> хищник дикий кабан - желуди, шишки, личинки, грызуны, падаль. - всеядный куница -> грызунами, мелкими птицами и птичьими яйцами - хищник землеройка -> насекомых, их личинок и дождевых червей,лягушек, ящериц, детёнышей мелких грызунов - всеядная