В 3 банки с надписями "мед" , " варенье" и "мед" или " варенье" налили джем, мед и варень??. Все надписи оказались неправильными. Что налили в банку с " вареньем"

Математика

В 3 банки с надписями "мед" , " варенье" и "мед" или " варенье" налили джем, мед и варень??. Все надписи оказались неправильными. Что налили в банку с " вареньем"

Автор: Гость