В 3 банки с надписями "мед" , " варенье" и "мед" или " варенье" налили джем, мед и варень??. Все надписи оказались неправильными. Что налили в банку с " вареньем"
Математика
В 3 банки с надписями "мед" , " варенье" и "мед" или " варенье" налили джем, мед и варень??. Все надписи оказались неправильными. Что налили в банку с " вареньем"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мёд добавили в банку с вареньем Джем в 3 и варенье в мёд
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