Чи згодні ви з твердженням: радянсько-німецька співпраця у 1920-ті роки пояснюється тим що ці дві держави залишилися ізгоями у міжнародних відносинах? відповідь обгрунтуйте

История
Чи згодні ви з твердженням: радянсько-німецька співпраця у 1920-ті роки пояснюється тим що ці дві держави залишилися ізгоями у міжнародних відносинах? відповідь обгрунтуйте
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Автор: Гость
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Гость:
Радянсько-німецькі відносини 20 - початку 30-х рр.. займають особливе місце в політичній історії ХХ століття. Вони з'явилися причиною багатьох суперечностей, що домінували на політичній світовій арені в зазначений період. Аналіз на основі документальних джерел мотивів альянсу СРСР і Німеччини, розвитку «особливого» партнерства, причин подальшої антагоністичної трансформації відносин, принципово важливий в даний час, коли вивчення загального історичного минулого у всій його повноті стало одним з домінуючих чинників російсько-німецького діалогу, який став в початку ХХI століття ключовим напрямом вітчизняної зовнішньої політики. 
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