2ЧАСТЬ!9 КЛАСС!задание такое: подчеркнуть подлежащее, сказуемое.выделить главное предложение в квадратные скобки,придаточное -в круглые.от главного задать вопрос придаточному. 1. Иллюстрации к поэме "Медный всадник" ,которые в...
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2ЧАСТЬ!9 КЛАСС!задание такое: подчеркнуть подлежащее, сказуемое.выделить главное предложение в квадратные скобки,придаточное -в круглые.от главного задать вопрос придаточному. 1. Иллюстрации к поэме "Медный всадник" ,которые выполнены известным художником Александром Бенуа,точны и лаконичны. 2. Каменные громады великого города под грозовым небом бегущий в панике герой,а за ним -медный всадник на раздыбленном поле... 3. Художник старался прочесть пушкинский текст "до дна". 4. Если,даже не читая поэмы,просмотреть подряд графические листы Бенуа,то и они заставят ощутить мрачную красоту холодного города,величие монумента над Невой и обреченность маленького человека.
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