Помогите найти по схеме слова
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Помогите найти по схеме слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где приставка и окончание - придет ( при - приставка, дет - окончание) Наступило ( на - приставка, ступ - корень, ил - суффикс, о - окончание)
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