Помогите с задачей по физике номер 9.17 ПРОШУУУУ

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В общем я нарисовал. Посмотри рисунок. Успехов тебе) Поставь, пожалуйста, лучший ответ))) Вес ( буква P) - красная стрелочка, точка приложения верхняя часть опоры Сила тяжести (Fтяж) - чёрная стрелочка, точка приложения - центр тела