Небольшой рассказ о гранитие

Окружающий мир
Небольшой рассказ о гранитие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гранит - минерал, состоит из полевого шпата, кварца и слюды. Отличается высокой прочностью, поддаётся обработке, используют в качестве строительного материала, немного радиоактивен. Известный пример использования - набережная р.Невы в Санкт-Петербурге
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