Небольшой рассказ о гранитие

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Гранит - минерал, состоит из полевого шпата, кварца и слюды. Отличается высокой прочностью, поддаётся обработке, используют в качестве строительного материала, немного радиоактивен. Известный пример использования - набережная р.Невы в Санкт-Петербурге