Помогите с #5 по обществознанию!!!♡♡♡
Обществознание
Помогите с #5 по обществознанию!!!♡♡♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как то так... В отличие от политических партий движения не ставят своей целью борьбу за власть, они не отличаются постоянством состава, не структурированы, выдвигают достаточно общие идеи и не имеют четкой программы, не имеют также и разветвленного аппарата управления. Движения объединяются на основе одной общей идеи, а не развернутой идеологии. Примерами общественных движений могут служить движение в защиту окружающей среды (движение «зеленых»), всевозможные молодежные движения, движения ветеранов.
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