Решите два уравнения а)6х-15+3х-16=5 и б)7-(5х-3):8=3

Алгебра
Решите два уравнения а)6х-15+3х-16=5 и б)7-(5х-3):8=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-15-3x-16=5 3x-31=5 3x=36 x=12
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