СРОЧНО!НЕБОЛЬШОЕ ЗАДАНИЕ ,ПОМОГИТЕ!9 КЛАСС! Задание такое- выделить подлежащее,сказуемое,поставить знаки препинания,выделить в каком предложении союз.слово, в каком союз,отметить где определенно- личное,неопределенно- личное и...
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СРОЧНО!НЕБОЛЬШОЕ ЗАДАНИЕ ,ПОМОГИТЕ!9 КЛАСС! Задание такое- выделить подлежащее,сказуемое,поставить знаки препинания,выделить в каком предложении союз.слово, в каком союз,отметить где определенно- личное,неопределенно- личное и тд. 1. Этот листок что иссох и свалился золотом вечным горит в песнопенье. 2. Как сошёл с лестницы как вышел на улицу ничего уже не помнил Акакий Акакиевич 3. Я ему молвить боялась как я любила его 4. Он глядел как мрак густеет по готическим карнизам. 5.Люблю друзья когда за речкой гаснет день 6. Когда помилует нас Бог когда буду я повешан то буду я у ваших ног 7. я давно угадал что мы сердцем родня 8. Я помню как детьми с румяными щеками по снегу мы бегали с тобой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание такое- выделить подлежащее,сказуемое,поставить знаки препинания,выделить в каком предложении союз.слово, в каком союз,отметить где определенно- личное,неопределенно- личное и тд. 1. Этот листок,,ПОДЛ, чтоПОДЛ иссохСКАЗ и свалился,СКАЗ, золотом вечным горитСКАЗ в песнопенье. СОЮЗНОЕ СЛОВО ЧТО - МЕСТОИМЕНИЕ 2. КакС.СЛОВО- НАРЕЧИЕ сошёлСКАЗ с лестницы, как вышелСКАЗ на улицу, О/л ничего уже не помнилСКАЗ Акакий АкакиевичПОДЛ 3. [Я ему молвить боялась], (какС.СЛОВО- НАРЕЧИЕ я любила его)- ВОПРОС ЧТО? ИЗЪЯСНИТ ПРИДАТОЧНОЕ 4. [Он глядел], (какС.СЛ. мракПОДЛ густеетСКАЗ по готическим карнизам).ВОПРОС НА ЧТО? 5.[Люблю,СКАЗ,О/Л друзья], ОБРАЩЕНИЕ (когдаС.СЛ. за речкой гаснет день). ВОПРОС ЧТО? 6. (КогдаC/CЛ помилуетСКАЗ нас БогПОДЛ), (когда будуСКАЗ яПОДЛ повешЕнСКАЗ), [то буду СКАЗ яПОДЛ у вашихСКАЗ ногСКАЗ] 7. [я ПОДЛдавно угадал, СКАЗ], (чтоСОЮЗ мыПОДЛ сердцем родняСКАЗ) ВОПРОС КОГДА? 8. [Я помню], (какСОЮЗ детьми с румяными щеками по снегу мыПОДЛ бегали СКАЗс тобой) ВОПРОС ЧТО?
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