СРОЧНО!НЕБОЛЬШОЕ ЗАДАНИЕ ,ПОМОГИТЕ!9 КЛАСС! Задание такое- выделить подлежащее,сказуемое,поставить знаки препинания,выделить в каком предложении союз.слово, в каком союз,отметить где определенно- личное,неопределенно- личное и...

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СРОЧНО!НЕБОЛЬШОЕ ЗАДАНИЕ ,ПОМОГИТЕ!9 КЛАСС! Задание такое- выделить подлежащее,сказуемое,поставить знаки препинания,выделить в каком предложении союз.слово, в каком союз,отметить где определенно- личное,неопределенно- личное и тд. 1. Этот листок что иссох и свалился золотом вечным горит в песнопенье. 2. Как сошёл с лестницы как вышел на улицу ничего уже не помнил Акакий Акакиевич 3. Я ему молвить боялась как я любила его 4. Он глядел как мрак густеет по готическим карнизам. 5.Люблю друзья когда за речкой гаснет день 6. Когда помилует нас Бог когда буду я повешан то буду я у ваших ног 7. я давно угадал что мы сердцем родня 8. Я помню как детьми с румяными щеками по снегу мы бегали с тобой

Автор: Гость