Компланарны ли векторы a, b и c ? Помогите решить 6 задание и если можно, то желатель??о в письменном виде с понятным почерком ;)
Математика
Компланарны ли векторы a, b и c ? Помогите решить 6 задание и если можно, то желатель??о в письменном виде с понятным почерком ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если надо посмотри в интернете как считать определитель матрицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В какой паре слова не однокоренные? спрашивать- справка завешивать- занавеска ??амечать-отметка выбирать- уборка
Биология
Дыхание-это ??? В чем состоит отличие дыхания большинства многоклеточных организ??овот одноклеточных организмов ???
Математика
Розвяжи задачі за діями і за допомогою рівняння. а) Кролик і Пятачок вирішили допо??огти Вінні - Пухові надути повітряні кульки для польоту по мед....