Компланарны ли векторы a, b и c ? Помогите решить 6 задание и если можно, то желатель??о в письменном виде с понятным почерком ;)

Математика

Компланарны ли векторы a, b и c ? Помогите решить 6 задание и если можно, то желатель??о в письменном виде с понятным почерком ;)

Автор: Гость