Компланарны ли векторы a, b и c ? Помогите решить 6 задание и если можно, то желатель??о в письменном виде с понятным почерком ;)

Математика
Компланарны ли векторы a, b и c ? Помогите решить 6 задание и если можно, то желатель??о в письменном виде с понятным почерком ;)
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Гость:
Если надо посмотри в интернете как считать определитель матрицы
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