Дыхание-это ??? В чем состоит отличие дыхания большинства многоклеточных организ??овот одноклеточных организмов ???
Биология
Дыхание-это ??? В чем состоит отличие дыхания большинства многоклеточных организ??овот одноклеточных организмов ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноклеточные дышат с помощу оболонки,а многоклеточные-органами дыхательными.
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