Ребят вот объясните как из дроби 11/7 переводят в 1 целую 4/7 ? объясните и приведите п??имеры

Математика
Ребят вот объясните как из дроби 11/7 переводят в 1 целую 4/7 ? объясните и приведите п??имеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Перевод обыкновенной дроби в десятичную и обратно Преобразование обыкновенной дроби в десятичную Допустим, мы хотим преобразовать обыкновенную дробь 11/4 в десятичную. Проще всего сделать это так:  11   = 2  3  = 2   3  = 2    3∙5∙5  = 2   75  = 2,75.   4   4   2∙2   2∙2∙5∙5   100  Это удалось нам потому, что в данном случае разложение знаменателя на простые множители состоит только из двоек. Мы дополнили это разложение еще двумя пятерками, воспользовались тем, что 10 = 2∙5, и получили десятичную дробь. Подобная процедура возможна, очевидно, тогда и только тогда, когда разложение знаменателя на простые множители не содержит ничего, кроме двоек и пятерок. Если в разложении знаменателя присутствует любое другое простое число, то такую дробь в десятичную преобразовать нельзя. Тем не менее, мы попробуем это сделать, но только другим способом, с которым мы познакомимся на примере всё той же дроби 11/4. Давайте поделим 11 на 4 «уголком»:    1  1   4        8  2                  3       В строке ответа мы получили целую часть ( 2 ), и еще у нас есть остаток ( 3 ). Раньше мы деление на этом заканчивали, но теперь мы знаем, что к делимому ( 11 ) можно приписать справа запятую и несколько нулей, что мы теперь мысленно и сделаем. Следом после запятой идет разряд десятых. Ноль, который стоит у делимого в этом разряде, припишем к полученному остатку ( 3 ):    1  1   4        8  2                  3  0     Теперь деление можно продолжать как ни в чем не бывало. Надо только не забыть поставить в строке ответа запятую после целой части:    1  1   4        8  2,  7             3  0           2  8             2     Теперь приписываем к остатку ( 2 ) ноль, который стоит у делимого в разряде сотых и доводим деление до конца:    1  1   4        8  2,  7   5        3  0           2  8             2  0           2  0             0   В результате получаем, как и раньше, 11/4 = 2,75. Попробуем теперь точно таким же способом вычислить, чему равна дробь 27/11:    2  7   1  1    2  2  2,  4   5        5  0           4  4             6  0           5  5             5   Мы получили в строке ответа число 2,45, а в строке остатка — число  5 . Но такой остаток нам уже раньше встречался. Поэтому мы уже сразу можем сказать, что, если мы продолжим наше деление «уголком», то следующей цифрой в строке ответа будет 4, затем пойдет цифра 5, потом — снова 4 и снова 5, и так далее, до бесконечности: 27 / 11 = 2,454545454545... Мы получили так называемую периодическую десятичную дробь с периодом 45. Для таких дробей применяется более компактная запись, в которой период выписывается только один раз, но при этом он заключается в круглые скобки: 2,454545454545... = 2,(45). Вообще говоря, если делить «уголком» одно натуральное число на другое, записывая ответ в виде десятичной дроби, то возможно только два исхода: (1) либо рано или поздно в строке остатка мы получим ноль, (2) либо там окажется такой остаток, который уже нам раньше встречался (набор возможных остатков ограничен, поскольку все они заведомо меньше делителя). В первом случае результатом деления является конечная десятичная дробь, во втором случае — периодическая.
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