Составьте уравнение диссоциации веществ: NH4NO3, HNO3, AL(NO3)3, ZnSO4, CaCL2

Гость: Гость:

NH4NO3 = N2O + 2H2O Восстановление:N5+ + 4e− = N+441Окисление:N3− − 4e− = N+41Итог:N5+ + N3− = 2N+ Условия :190—245°C Уравняем эту реакцию с помощью электронного баланса. Для этого запишем окислитель в начальной степени окисления справа, а в конечной — слева. Восстановление:N5+ = N+