Составьте уравнение диссоциации веществ: NH4NO3, HNO3, AL(NO3)3, ZnSO4, CaCL2
Химия
Составьте уравнение диссоциации веществ: NH4NO3, HNO3, AL(NO3)3, ZnSO4, CaCL2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4NO3 = N2O + 2H2O Восстановление:N5+ + 4e− = N+441Окисление:N3− − 4e− = N+41Итог:N5+ + N3− = 2N+ Условия :190—245°C Уравняем эту реакцию с помощью электронного баланса. Для этого запишем окислитель в начальной степени окисления справа, а в конечной — слева. Восстановление:N5+ = N+
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Объясните взаимосвязь между химическим составом, физическими свойствами и отрас??ью применения продуктов коксования
Английский язык
Математика
История