Задачи по 12 таблицам

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Задачи законы 12 таблицНумерий Негидий дал в долг Марку Манилию 1000 ассов с тем, что через год Марк Манилий вернет 1200 ассов. Но по исте¬чении срока Марк Манилий вернул только 1120 ассов, а осталь¬ные возвращать отказался. Нумерий Негидий обратился в суд. Правомерны ли действия сторон ? Как следует разрешить спор?