Помогите пожалуйста очень надоо срочно решить задачки!!!! 1)чему равна масса Со2 углекислый газ количество вещества 3моль. 2)Расчитайте обьем водорода количеством вещества 2моль. 3) Расчитайте массу Н2обьемом 22,4 л.

Гость: Гость:

1) Молярная масса CO2 = 12+16*2= 44 г/моль, масса газа равна: m(CO2)=3*44=132 г 2)Молярный объём постоянен для всех газов и равен 22,4 л/моль, объём водорода равен: 2*22,4 = 44,8 л 3)Количество водорода равно 1 моль, так как его объём равен 22,4 л(молярный объём) Масса водорода равна: 1*2=2 г