Помогите пожалуйста очень надоо срочно решить задачки!!!! 1)чему равна масса Со2 углекислый газ количество вещества 3моль. 2)Расчитайте обьем водорода количеством вещества 2моль. 3) Расчитайте массу Н2обьемом 22,4 л.
Химия
Помогите пожалуйста очень надоо срочно решить задачки!!!! 1)чему равна масса Со2 углекислый газ количество вещества 3моль. 2)Расчитайте обьем водорода количеством вещества 2моль. 3) Расчитайте массу Н2обьемом 22,4 л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Молярная масса CO2 = 12+16*2= 44 г/моль, масса газа равна: m(CO2)=3*44=132 г 2)Молярный объём постоянен для всех газов и равен 22,4 л/моль, объём водорода равен: 2*22,4 = 44,8 л 3)Количество водорода равно 1 моль, так как его объём равен 22,4 л(молярный объём) Масса водорода равна: 1*2=2 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Напишите следующие слова в алфавитном порядке: which, cotton, railway, German, fine, possible, lie, together, bomb, motor, oil, neighbour, use, ...
Математика
У похід пішло 12 туристів. Наймолодшому з них 20 років, а найстаршому - 30. Чи є серед ??их однолітки?
Химия
Составьте молекулярные, полные и краткие ионные уравнения между веществами: BaCL2 ?? AgNO3, FeCL3 и NaOH, MgSO4 и KOH
Русский язык
В каком отрывке слово что отличается по значению от остальных употреблений ? а) Ну что ваш батюшка ? все Английского клоба Старинный , верный ...
Другие предметы