В каком отрывке слово что отличается по значению от остальных употреблений ? а) Н?? что ваш батюшка ? все Английского клоба Старинный , верный член до гроба ? б) Ну , что соседки ? Что Татьяна? /Что Ольга резвая твоя ? в)Чт...
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В каком отрывке слово что отличается по значению от остальных употреблений ? а) Н?? что ваш батюшка ? все Английского клоба Старинный , верный член до гроба ? б) Ну , что соседки ? Что Татьяна? /Что Ольга резвая твоя ? в)Что враги ? пусть клевещут язвительней ,/ Я пощады у них не прошу . г) " Ну, что ваш внук ?" -/ " Писал недавно " д)- Что ж лошади ? - спросила она вошедшего человека . - Давно готовы -с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ А). Употребляется в качестве местоимения. В остальных в качестве союза
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