Однажды Гусак, Червяк, Барсук, Поросенок и Бурундук попросили, у кого самое просто?? имя. только в моём имени нет суффикса, сказал бурундук. а на самом деле такое имя

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Однажды Гусак, Червяк, Барсук, Поросенок и Бурундук попросили, у кого самое просто?? имя. только в моём имени нет суффикса, сказал бурундук. а на самом деле такое имя

Автор: Гость