Кому принадлежат имена: Шамаш, Син, Эа , Иштар?
История
Кому принадлежат имена: Шамаш, Син, Эа , Иштар?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шамаш - бог Солнца. Син - бог Луны. Эа - остров. Иштар - богидя Плодородия.
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